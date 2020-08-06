الإسماعيلى يترقب وصول شيلونجو اليوم استعداداً لمواجهة المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وصول النامبيى شيلونجو مهاجم الفريق اليوم الخميس قادماً من بلاده عقب قضاؤه فترة تجميد النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا هناك، وحصل شيلونجو على تأشيرات الدخول والموافقات الأمنية، إلا أن عدم وصول خطوط طيران تتيح العودة لمصر من ناميبيا عطل وصوله.

وتسبب الثلاثى همام طارق وباتريك كادو وشيلونجو لاعبو الإسماعيلى فى إثارة حالة من القلق لدى الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لاسيما أن الثلاثى أخطروا الجهاز الفنى أنهم لا يتدربون سوى التدريبات البسيطة فى المنزل، بينما أكد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق أنه يتدرب فى الجيم وداخل أحد الأندية بتونس وجاهز فنياً وبدنياً للظهور فى تشكيلة الفريق الأصفر حال عودته للقاهرة، بينما لايزال موقف الثلاثى الآخر مثار حيرة لجهاز الإسماعيلى لاسيما أن الفريق قارب على نهاية فترة الإعداد.

وقرر مسئولو النادى الإسماعيلى تصعيد أزمة تأخر عودة اللاعبين الأجانب للقاهرة لمسئولى اتحاد الكرة، لاسيما أن الدراويش اقترب من نهاية فترة الإعداد والمباريات الودية التى خاضها الفريق استعداداً لعودة بطولة الدورى دون ظهور الأجانب.

وغادر خماسى الدراويش الأجنبى التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا" إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى، وعاد الغينى بيكيتى سيلفا للإسماعيلية وانتظم فى تدريبات فريقه ولم تحدد موعد عودة الرباعى الآخر حتى الآن.

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وأنهى الجهاز الإدارى بالنادى الإسماعيلى إجراءات وصول الرباعى الأجنبى بصفوف الفريق إلى القاهرة، وينتظر اللاعبون وصول الموافقات الأمنية لدخول البلاد للانتظام فى تدريبات الدراويش استعداداً لعودة الدورى المقرر لها اليوم، ويتواصل مسئولو الإسماعيلى مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها حتى يتمكن اللاعبون من العودة للإسماعيلية.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.