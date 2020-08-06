الإنتر يتألق أمام خيتافي ويعبر إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

قاد الثنائي “روميلو لوكاكو وكريستيان إريكسن” الإنتر لهزيمة خيتافي الإسباني في مباراة ثمن نهائي الدوري الأوروبي، مساء اليوم الاربعاء، ليعبر انتر ميلانو إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي “يوروباليج”.

وبحسب قرعة ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي، سيواجه الإنتر الفائز من مباراة جلاسكو رينجرز وليفركوزن المقرر لها اليوم الخميس.

أقيمت المواجهة من مباراة واحدة على ملعب محايد في جيلسنكيرشن بألمانيا، حيث تم تعديل جدول المباريات بعد تأجيل المنافسات في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.

بدأ خيتافي، الذي احتل المركز الثامن في الدوري الإسباني، المباراة بقوة واقترب من افتتاح التسجيل لكن سمير هاندانوفيتش حارس إنتر تصدى بطريقة رائعة لضربة رأس من نيمانيا مكسيموفيتش.

ورد الانتر بقوة وأنقذ ديفيد سوريا حارس خيتافي محاولتين من المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قبل أن يفتتح لوكاكو التسجيل عقب تلقيه كرة طويلة ليتفوق على تشابيير إتشيتا ويسجل في الزاوية السفلى للمرمى.

وتحسن أداء خيتافي في الشوط الثاني وأبعد هاندانوفيتش ضربة رأس مذهلة من خايمي ماتا.

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وفي الدقائق الـ 15 الأخيرة من اللقاء، حصل خيتافي على فرصة هائلة لإدراك التعادل حين قضى حكم الفيديو المساعد (تقنية الفار) بوجود لمسة يد داخل المنطقة ضد المدافع الأوروجوياني للانتر “دييجو جودين”.

لكن البديل خورجي مولينا (38 عامًا) سدد كرة سيئة خارج المرمى من علامة الجزاء لتنتقل السيطرة بعد ذلك إلى الإنتر.

وبعد أن أضاع لوكاكو، الذي سجل الآن في آخر ثماني مباريات بالدوري الأوروبي، فرصة ذهبية من مدى قريب، أكد الإنتر انتصاره عن طريق البديل كريستيان إريكسن في الدقيقة 88.

واستغل لاعب وسط توتنهام هوتسبير السابق، بعد لحظات من اشتراكه كبديل، خطأ دفاعيا من جيني داكونام ليسجل الهدف الثاني للفريق الإيطالي.

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