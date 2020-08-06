إنتر ميلان يتجاوز خيتافي بثنائية نظيفة ويتأهل لربع النهائي

صعد إنتر ميلان الإيطالي إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم عقب فوزه على خياتفي الإسباني بهدفين نظيفين الأربعاء ضمن الدور ثمن النهائي.



وسجل هدفي إنتر روميلو لوكاكو في الدقيقة 33 وكريستيان ايركسن في الدقيقة 83.



وسيلتقي إنتر بذلك في ربع النهائي مع الفائز من مباراة بايرن ليفركوزن الألماني وغلاسكو رينجرز الإسكتلندي وذلك في الحادي عشر من آب/أغسطس الحالي.



وعلى ملعب "فلتنس ارينا" التابع لنادي شالكه الالماني، دخل انتر بطل المسابقة ثلاث مرات آخرها عام 1998 والذي أنهى الموسم وصيفا ليوفنتوس في الدوري الايطالي مرشحا للفوز، بقيادة نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل ستة أهداف في "سيري أ" منذ استئناف المنافسات.



وحاول فريق المدرب أنتونيو كونتي الاستفادة من المستوى السيئ الذي ظهر فيه خيتافي الفائز على أياكس أمستردام الهولندي في دور الـ32، منذ عودة "الليغا"، محققاً فوزاً يتيماً في 11 مباراة وحاصداً ثماني نقاط ما جعله ينهي الموسم ثامناً ليفشل في التأهل القاري، بعد أن كان رابعاً قبل التوقف ومنافساً قوياً على أحد مراكز دوري الابطال.



كان خيتافي الأفضل والأكثر خطورة في أول ثلث ساعة، بيد أن رجال كونتي بدأوا بالتحسن والاقتراب من مرمى دافيد سوريا.



ونجح لوكاكو بكسر حاجز التعادل عندما ترجم تمريرة بعيدة من أليساندرو باستوني سددها في الزاوية البعيدة من حدود المنطقة الصغرى (33)، رافعاً رصيده إلى 30 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم. وهذه المرة الثامنة توالياً يسجل لوكاكو في المسابقة، معادلاً رقم الانكليزي ألن شيرر في 2005.



وحصل خيتافي على فرصة ذهبية للمعادلة من ركلة جزاء اثر لمسة على الاوروغوياني دييغو غودين، بيد ان خورخي مولينا اهدرها (76). ومن اصل اربع ركلات جزاء واجهها حارس انتر سمير هندانوفيتش في المسابقة، صد السلوفيني ثلاث ركلات والرابعة اليوم.



وفي نهاية المباراة، سجل الدنماركي كريستيان إريكسن الهدف الثاني بعد ثوان من نزوله اثر خطأ دفاعي (83).



قال لوكاكو "كانت مباراة صعبة امام فريق شرس جدا. قمنا بعمل جيد دفاعيا وهجوميا. انا سعيد لهدفي ولكريستيان الذي سجل فورا بعد دخوله".



تابع "أهدرت فرصة اخرى للتسجيل، لكن هذا يحصل في كرة القدم. اعتقد انه يجب ان نكمل بهذه الذهنية".



ونجح انتر بالتأهل لربع نهائي مسابقة قارية للمرة الاولى منذ دوري الابطال 2011 عندما خسر امام شالكه، منهيا مباراته الخامسة تواليا دون أن تهتز شباكه.



المصدر: بي إن سبورت