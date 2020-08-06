مانشستر يونايتد يمضي قدماً نحو ربع النهائي ويضرب موعد مع كوبنهاغن

قلب مانشستر يونايتد تأخره أمام ضيفه لاسك لينتس النمساوي إلى فوز 2-1 معززا فوزه الكبير ذهابا 5-صفر وذلك في إياب الدوري الأوروبي.



على ملعب "اولد ترافورد" وبغياب عدد من أساسييه على غرار البرتغالي برونو فرنانديش والفرنسي بول بوغبا وماركوس راشفورد، تلقى يونايتد هدف السبق بتسديدة لولبية بعيدة من فيليب فيزينغر سكنت المقص الأيسر لمرمى الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو (55)، ليهز شباك يونايتد للمرة الاولى على أرضه هذا الموسم في المسابقة.



لكن جيسي لينغارد عادل الكفة سريعا كاسرا مصيدة التسلل ومسددا أرضية وهو منفرد بين قدمي الحارس (57). وهذه أول مرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 يسجل لينغارد في مباراتين تواليا.



وقبل نهاية المباراة، حسم المهاجم الفرنسي انتوني مارسيال الفوز بعد قليل من نزوله بمجهود فردي داخل المنطقة وتسديدة ارتدت من الحارس إلى الشباك (87)، رافعا رصيده إلى 23 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم.



ورغم خسارته في الدور نصف النهائي من كأس إنكلترا أمام تشيلسي، إلا أن فريق "الشياطين الحمر" قدم مستويات كبيرة في الدوري لاسيما منذ وصول فرنانديش من سبورتنيغ في كانون الثاني/يناير الفائت، إذ لم يخسر أيا من مبارياته الأربع عشرة الـخيرة في الدوري بما فيها تسع بعد الاستئناف.



وأنهى يونايتد الموسم في المركز الثالث على حساب تشيلسي وليستر بعد أن كان خامسا عند توقف المنافسات.



ويلعب مانشستر يونايتد في ربع النهائي مع كوبنهاغن الدنماركي الذي أطاح بباشاك شهير التركي بفوزه عليه بثلاثية نظيفة بعد خسارته ذهاباً بهدف دون مقابل.