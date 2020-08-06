رياضة | المشرف العام بالمقاولون العرب يعدد عوامل نجاح الفريق بالموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المشرف العام بالمقاولون العرب يعدد عوامل نجاح الفريق بالموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر فريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب المتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة بشكل لافت خلال الفترة الماضية، تحت قيادة المدرب عماد النحاس.

وأشار محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون، إلى أن هذا التطور في أداء الفريق، طرأ هذا الموسم، بفضل مايتم العمل عليه منذ العام الماضي وليس جهد هذا الموسم فقط.

Advertisements

وقال في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، "عماد النحاس جميع قام باختيار لاعبي المقاولون بعناية شديدة لتحقيق طموحاته، فضلا عن أن قوة اللاعبين مع اختيارات النحاس كان ذلك سببا في التطور".

وشدد على أن هذا التطور شارك في صنعه، مجلس إدارة النادي الذي يوفر كل متطلبات الفريق الأول، الأمر الذي انعكس على أداء الفريق في الدوري هذا الموسم.

وأكد على أن المقاولون العرب دائما يفكر بشكل مستقبلي، والسعي وراء التطور، مشيرا إلى أنه منذ 15 عاما كان النادي يدرس بناء أكاديمية للاعبين الشباب تحمل اسم ميدو.