رياضة | آرسنال يقترب من ضم ويليان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر آرسنال يقترب من ضم ويليان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن البرازيلي ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي أصبح قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف البلوز في الصيف الحالي علمًا بأن عقده ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة ديلي ميرور البريطانية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد كشفت عن عرض تشيلسي للنجم البرازيلي والذي تبلغ مدته موسمين ولكن ويليان رفض هذا العرض ويُصر على عقد مدته 3 سنوات.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ويليان أبلغ أصدقائه بأنه يرغب في البقاء في لندن والإنتقال إلى صفوف آرسنال.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ويليان على إستعداد للإنتظار من أجل الإنضمام إلى المدفعجية على الرغم من وجود العديد من العروض للنجم البرازيلي من داخل وخارج إنجلترا.