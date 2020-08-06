رياضة | ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على النصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق الهلال مضيفه النصر برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

تقدم الإيطالي سباستيان جيوفينكو للهلال في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل سلطان الغنام للنصر في آخر لحظات الشوط الأول.

في الشوط الثاني، سجل بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، تلاه كارلوس إدواردو في الدقيقة 60، قبل أن يختتم جوميز أهداف المباراة في الدقيقة 80.

بهذا الفوز، عزز الهلال صدارته، بوصوله للنقطة 54، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة 45.

وفي نفس الجولة، فاز الإتفاق على مضيفه العدالة بهدف دون رد، بينما تغلب الشباب على مضيفه الوحدة بثلاثية دون رد، ليصبح ترتيب الدوري السعودي على النحو التالي:

1- الهلال 54 نقطة.

2- النصر 45 نقطة.

3- الأهلي 40 نقطة.

4- الوحدة 39 نقطة.

5- الفيصلي 38 نقطة.

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6- الرائد 35 نقطة.

7- الشباب 34 نقطة.

8- أبها 33 نقطة.

9- الإتفاق 32 نقطة.

10- التعاون 32 نقطة.

11- الفيحاء 27 نقطة.

12- الحزم 24 نقطة.

13- الإتحاد 23 نقطة.

14- الفتح 22 نقطة.

15- ضمك 18 نقطة.

16- العدالة 17 نقطة.