رياضة | الحضري يبرز دور الأهلي في نجاح حسن شحاته مع منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الحضري يبرز دور الأهلي في نجاح حسن شحاته مع منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرز عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق، دور القلعة الحمراء الكبير في نجاح حسن شحاته أثناء قيادته لمنتخب مصر في فترة معينة.

وقال الحضري في تصريحاته لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على قناة النهار، أن جزء من نجاح منتخب مصر مع حسن شحاتة، يتمثل في قوة الأهلي في إفريقيا خلال فترة تلك الفترة.

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وواصل، "عندما كان يحصد الأهلي بدوري أبطال إفريقيا ينعكس ذلك على المنتخب، وينجح في الفوز بكأس الأمم بالإضافة إلى روح اللاعبين والجهاز الفني كان الكل على قلب رجل واحد".

وأشار إلى أن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق كان يعلم تماما كيفية التعامل نفسيا بالشكل الأمثل مع اللاعبين خاصة المحليين، لتحضيرهم للمباريات، والتي كانت سببا رئيسيا في نجاح الفراعنة، وتألق الكثير مع اللاعبين، مؤكدا أنه جميع اللاعبين كانت تحبهُ كثيرا.

ويرى الحضري أن جيل 2010 أفضل من جيل 2006 لكون جيل منتخب مصر في 2010 كان متفوقا بخبراته عن جيل 2006، مشيرا إلى أن كل أجيال منتخب مصر خاصة في التسعينات تظل ناجحة وكتبت تاريخا رائعا للفراعنة.