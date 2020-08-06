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رياضة | مصطفي يونس: تركي آل الشيخ أفاد الأهلي أكثر ممن يعملون فيه

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصطفي يونس: تركي آل الشيخ أفاد الأهلي أكثر ممن يعملون فيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، أفاد القلعة الحمراء أكثر ممن يعملون فيه الآن.

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي لم يستفاد من تركي آل الشيخ، وهناك من حصل على كراتين وهدايا من مسؤولي الأحمر عندما كانوا فى السعودية، وكل ما حدث هناك علمت به".

وأضاف: "الزمالك نجح فى الاستفادة من تركي آل الشيخ وهو شخص محب للنادي الأهلي ولكن مسؤولي القلعة الحمراء فشلوا فى التعامل معه".

ويذكر أن بطولة الممتاز ستعود مجددًا بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس اليوم الخميس بمواجهة الزمالك والمصري.

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