شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يجهز البدلاء والعائدين من الإصابة فى ودية الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش منح الفرصة للعناصر التى غابت عن المشاركة فى الوديات الأولى للظهور فى ودية الإنتاج الحربى المقرر لها السبت المقبل لتجهيزهم فنياً وبدنياً فى البروفة الاخيرة قبل مواجهة بيراميدز، وكان الطلائع قد فاز على ضيفه المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، بهدف نظيف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري مساء الثلاثاء الماضى، في إطار الإعداد لاستئناف مسابقة الدوري العام، المقرر عودتها اليوم الخميس بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ توف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وسجل ناصر منسي لاعب الطلائع هدف المباراة وحيد.

ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

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وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

من جهته، حرص العميد أحمد فؤاد، مدير الكرة بالطلائع، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة ضمن خطة مواجهة الفيروس اللعين، واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف المباريات الرسمية، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا

وبذل الثنائى يسرى عرفان المدير الإدارى للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين جهوداً مكثفة لإنهاء استعدادات عودة اللاعبين للتدريبات وتجهيز كل مقرات النادى لاستقبالهم للحفاظ على سلامة الجميع، كما تم إعداد شنط لكل لاعب تضمن وسائل التطهير والتعقيم من الجيل والكحول والماسكات، وتم تجهيز الكواشف الحرارية .