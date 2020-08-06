شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية باتحاد الكرة تخطر المصرى بسلبية المسحة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد سلطان، الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة شادي السعدني بسلبية نتائج المسحة الطبية السابعة التي أجراها الفريق صباح أول أمس الثلاثاء .

و أكدت نتائج المسحة أيضًا تماثل إبراهيم غانم مسئول المهمات بالفريق للشفاء التام وسلبية نتائج المسحة الخاصة به بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قبل نحو أسبوعين.

من ناحية أخرى استقر طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، على البدء بالفلسطينى محمود وادى لقيادة هجوم الفريق أمام الزمالك فى اللقاء المقرر بينهما غدا، الخميس، باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة للدورى.

ويعد محمود وادى المهاجم الوحيد فى المصرى الأكثر جاهزية بسبب معاناة أحمد جمعة من الإصابة التى ألمت به الموسم قبل الماضى، ومازال النيجيرى أوستن أموتو تحت التأهيل بعد إجرائه لعملية جراحية ببورسعيد قبل بداية المعسكر الذى أقيم ببرج العرب.