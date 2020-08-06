شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: أحمد شوبير أفضل حارس فى تاريخ مصر بعدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، التشكيل التاريخى لمنتخب مصر من وجهة نظره، وقال السد العالى إن أحمد شوبير هو أفضل حارس في تاريخ منتخب مصر بعده بلغة الأرقام والبطولات.. واختار الحضرى في تصريحات تليفزيونية التشكيل التاريخى لمنتخب مصر وضم كل من أحمد شوبير في حراسة المرمى، وأحمد فتحى وسيد معوض وهانى سعيد ووائل جمعة ومحمد شوقى وحسنى عبد ربه وأحمد حسن ومحمد أبو تريكة وعماد متعب ومحمد صلاح.

ورد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر، على هجوم زكى عبد الفتاح مدرب حراس المنتخب السابق عليه، وقال :" مشكلة زكى عبد الفتاح أنه عايز يثبت أنه وجهة نظره دائما صحيحة وهذا سبب الخلاف معه"، مضيفا:" زكى عبد الفتاح لن يعمل مدربا لحراس المرمى الا مع بوب برادلى المدير الفنى الأمريكى لكنه لن يعمل بمفرده فى أى مكان".

وقال الحضرى فى تصريحات تليفزيونية، إنه أخطأ بالرحيل عن الأهلى إلى سيون السويسرى، ولكنه فى نفس الوقت واثق من العودة للعمل فى الأهلى يوما ما رغم ما يتردد عن رفض عودته.

وتحدث الحضرى عن عودة الدورى وقال :" الله يكون فى عون اللاعبين، أتوقع وقوع إصابات كبيرة بين اللاعبين مع استئناف النشاط بعد التوقف لفترة طويلة".

وقال عصام الحضري حارس مرمي الزمالك السابق انه تعرض لظروف خارج كرة القدم داخل الزمالك كانت هي السبب في رحيله عن الفريق، وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية ان الازمة لم تكن في عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك وقتها، ولكن هناك بعض الظروف الأخري مثل الامور المالية في النادي ، أدت الي رحيله الي الدوري السوداني.

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وأضاف الحضري انه تألق في السودان مع المريخ السوداني وطلبه الزمالك مرة اخرى بعد رحيله، مشددا علي ان هناك بعض الجماهير في الزمالك كانت متربصة به ، سواء في التدريبات او المباريات، مشددا علي انه توقع ان يكون هناك بعض الافراد داخل الزمالك قامت بشحن الجماهير ضدي، موضحا ان هجوم الجماهير عليه في فترة الاعداد كان تصرفا غير مبرر.

وأكد عصام الحضري حارس مرمي المنتخب الوطني السابق ان نادر السيد زميله السابق في المنتخب هو السبب في تغيير عقليته واصبح اكثر احترافية وتركيز ، وقال الحضري ان تعاقد الاهلي مع نادر السيد جعله يضع حراسة مرمي المنتخب والاهلي امام عينه.

وقال عصام الحضري ان مانويل جوزيه المدير الفني البرتغالي السابق للاهلي، كان عادلا معه رغم الخلافات بينهما، مضيفا ان المدير الفني البرتغالي كان يشركه في المباريات نتيجة المجهود والتدريبات التي كان يؤديها ولا ينظر لأي خلافات شخصية.

كما أشاد الحضري بمساندة كل من احمد ناجي واحمد سليمان مدربا حراس مرمي المنتخب السابقين، وانهما كانا احد الاسباب فيما وصل اليه من ارقام وانجازات .