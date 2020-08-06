شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك: كنت سبب انضمام هذا اللاعب لمونديال 90.. واختلفت مع الجوهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فتحي مبروك رئيس لجنة اكتشاف المواهب في الاهلي والمدير الفني السابق للفريق، أنه مستعد للعمل في أي منصب داخل القلعة الحمراء ، مشيراً إلي أنه كان سعيد في جميع المناصب التي تولها في النادي خاصة في الفترة التي صعد بها عدد من الناشئين وتمكن في التتويج بكأس مصر وقتها .

وأشار مبروك في تصريحات لبرنامج البيت الكبير علي قناة الاهلي، إلي أنه قضي فترة كبيرة مساعداً للراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني ، موضحاً أنه الجوهري لم يكن ديكتاتوراً كما يظن البعض ، وأنه كان كثير التشاور معه ، موضحاً أنه اختلف مع الجوهري مرة واحدة عندما كان يتولي تدريب منتخب عمان .

وأضاف فتحي مبروك ، أنه كان سبب في ضم أسامة عرابي قائد الاهلي السابق في كتيبة الفراعنة المشاركة في كاس العالم 1990 ، نظراً لتمكنه من اللعب في العديد مت المراكز، مؤكداً أن الجوهري اقتنع بوجهة نظره وقرر ضم اللاعب .

Advertisements

يذكر أن ، مجلس إدارة النادي الاهلي اعتمد تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين في الموسم الجديد، وتعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة والعرض على لجنة التخطيط في الاجتماع القادم ليحل خالد بيبو محل فتحي مبروك الذى رحل من هذا المنصب.