شكرا لقرائتكم أحمد عبد الحليم: عودة مصطفى فتحي ستكون فارقة مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق ان عودة مصطفى فتحى الى الفريق ستكون فارقة جدا الفترات القادمة.

احمد عبد الحليم وعبر تصريحات لقناة الزمالك اكد أن كارتيرون المدير الفنى للزمالك قام بعمل مباريات ودية مشابهه لظروف المباريات الرسمية.

واكد أنه حرص على تجهيز العديد من اللاعبين وعلى رأسهم مصطفى فتحى مؤكدا أن عودته مهمة جدا للفريق خاصة وأنه من اللاعبين المبدعين.

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مؤكدا أن عودة مصطفى فتحى ستكون ستكون فارقة وأن وقوف اللاعب على قدميه فى الملعب شئ ايجابى جدا.

ويخوض الزمالك مساء الخميس مواجهه المصرى فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 فى الدورى وفى أولى لقاءات المسابقة عقب توقف طويل بسبب فيروس كورونا