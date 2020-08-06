شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يستضبف وادي دجلة في البروفة الودية الأخيرة لذئاب الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف نادي المقاولون العرب، في الخامسة مساء اليوم الخميس، فريق وادي دجلة، في البروفة الودية الأخيرة لذئاب الجبل على استاد عثمان أحمد عثمان، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام، حيث يصطدم المقاولون بنظيره سموحة يوم 13 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة 19 من عمر المسابقة التي عادت من جديد بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان فريق المقاولون قد خاض أربع مباريات ودية قبل مواجهة وادي دجلة، حيث تعادل بنتيجة 1/1 في ثلاث مباريات أمام أسوان مرتين والجونة، وخسر في اللقاء الأخير أمام طلائع الجيش بهدف نظيف.

في سياق مختلف، أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

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وأضاف عبد الغنى، صعّدنا عدداً من الناشئين وسنمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين فى مباراة الطلائع الودية من أجل الاطمئنان عليهم، لم نلعب بالتشكيل الأساسى بشكل كامل لأننا نريد تجهيز الجميع عن طريق منح الفرصة فى الوديات، وذلك لتعويض أى نقص يتعرض له الفريق فى حال إصابة أى لاعب.

وكان علاء عبد الغني قد أعلن عن سلبية المسحة السابعة للكشف عن كورونا والتى خضع لها 50 فرداً بين لاعبين وجهاز فنى وأكد عبد الغنى فى تصريحات خاصة أن النادى كان قد أجرى المسحة لعدد أكبر هذه المرة بعد ظهور حالة إيجابية خلال المسحة السادسة والتى تم عزلها بمعرفة طبيب الفريق للخضوع للبروتوكول الطبى الذى أقرته اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.