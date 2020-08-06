شكرا لقرائتكم طارق سليمان: محمد الشناوى فارق كتير عن كل الحراس.. وأبو جبل الأقرب له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان مدرب الأهلى السابق، أن محمد الشناوى أفضل حارس في الدور الأول من مسابقة الدورى حتى الآن، بفارق كتير عن باقى الحراس.

وقال طارق سليمان في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "محمد الشناوى أفضل حارس في الدور الأول بالدورى بفارق كبير عن كل الحراس وبالأداء مش بعدد الأهداف القليلة التي دخلت مرماه، ويمتلك 3 أشياء تجعله مميزا وهى الموهبة ومواصفات جسمانية وصاحب شخصية قوية، وعاوز يكون حارس الأهلى والمنتخب لفترة كبيرة.

وتابع مدرب الأهلى السابق: "أقرب الحراس لمحمد الشناوى كان محمد أبو جبل لما لعب مع الزمالك وخد مباراتين في اهتزاز ولكن بعد كدة تألق بشدة كبيرة جدا، وساعد الزمالك في التتويج بالسوبر الأفريقي والمصرى أمام الترجى والأهلى".

Advertisements

وأضاف طارق سليمان: "هناك حراس أخرين متميزين مثل محمود جاد حارس إنبى ومحمود أبو السعود مع المقاولون والمهدى سليمان مع بيراميدز".

وأوضح طارق سليمان: "أننى من مدرسة الاعتماد على حارس واحد، والتغيير في أضيق الحدود، ولكن التبادل والتغيير في هذا المركز يؤثر على أداء الحراس".