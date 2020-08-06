شكرا لقرائتكم تعرف على التشكيل التاريخى لمنتخب مصر وفق رؤية عصام الحضري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اختار عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، التشكيل التاريخى لمنتخب مصر من وجهة نظره، وقال السد العالى إن أحمد شوبير هو أفضل حارس في تاريخ منتخب مصر بعده بلغة الأرقام والبطولات.
واختار الحضرى في التشكيل التاريخى لمنتخب مصر كل من أحمد شوبير في حراسة المرمى، وأحمد فتحى وسيد معوض وهانى سعيد ووائل جمعة ومحمد شوقى وحسنى عبد ربه وأحمد حسن ومحمد أبو تريكة وعماد متعب ومحمد صلاح.
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