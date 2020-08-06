شكرا لقرائتكم الحضري: نادر السيد صاحب فضل عليا في تغير عقليتي واحترافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام الحضري حارس مرمي المنتخب الوطني السابق ان نادر السيد زميله السابق في المنتخب هو السبب في تغيير عقليته واصبح اكثر احترافية وتركيز

وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية ان تعاقد الاهلي مع نادر السيد جعله يضع حراسة مرمي المنتخب والاهلي امام عينه.

وقال عصام الحضري ان مانويل جوزيه المدير الفني البرتغالي السابق للاهلي، كان عادلا معه رغم الخلافات بينهما، مضيفا ان المدير الفني البرتغالي كان يشركه في المباريات نتيجة المجهود والتدريبات التي كان يؤديها ولا ينظر لأي خلافات شخصية.

كما أشاد الحضري بمساندة كل من احمد ناجي واحمد سليمان مدربا حراس مرمي المنتخب السابقين، وانهما كانا احد الاسباب فيما وصل اليه من ارقام وانجازات .