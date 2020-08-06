ورشة اتحاد اليد تعد مسودة النظام الأساسي وتؤجل العمومية إلى 13 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

عقدت صباح الأربعاء في مقر اتحاد كرة اليد، ورشة عمل مراجعة الصيغة القانونية للنظام الأساسي لاتحاد كرة اليد برئاسة محمد عبد الكريم جلفار رئيس مجلس الإدارة وحضور ممثلي 10 أندية هي شباب الأهلي، واتحاد كلباء والعين، ودبا الحصن، والبطائح، والشارقة، والوصل، والنصر، والذيد، والجزيرة.

وافتتح رئيس الاتحاد الجلســة بالترحيب بمندوبي الأنديـة مشيراً إلى تفاعل مع مقترحات الأندية وملاحظاتها على النظام الأساسي، مؤكداً أن الجمعية العمومية هي صاحبة القول الفصل في إقرار واعتماد هذا النص التأسيسي، ونوه إلى تغيير موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية القادمة لتكون يوم 13 أغسطس بدلاً من الـ12 من الشهر نفسه.

وغطت المناقشات جميع أبواب النظام الأساسي المكون من 6 أبواب (81 مادة)، في أجواء ديمقراطية غلبت عليها المداخلات القانونية من المستشارين القانونيين للأندية الحضور.

وانتهت ورشة العمل من إعداد مسودة النظام الأساسي بتعديلات تضـمن توافقها مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادين الآسـيوي والدولي لكرة اليد، على أن يتم إرسال مسودة النظام الأساسي إلى الأندية الأعضاء انتظاراً لعرضها على الجمعية العمومية غير العادية القادمة التي سـتعقد يوم 13 أغسطس لاعتماد النظام الأساسي للاتحاد.

وتوجه نبيل محمد عاشور الأمين العام لاتحاد كرة اليد بالشكر إلى رئيس الاتحاد وإخوانه الأعضاء وإلى محمد علي العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل وإلى كافة القانونيين الذين أثروا الورشة بمداخلاتهم ونقاشهم الهادف، كما أشاد بالأجواء الودية وحرص ممثلي الأندية على التعاون مع الاتحاد لإخراج عمل مميز يفيد اللعبة، وقال: «لم يتبق سوى صياغة بعض المواد القانونية وفور صياغتها النهائية اليوم الخميس سيتم إرسالها مباشرة إلى الأندية».

وقال عاشور: «من تجربتنا في اتحاد اليد نقترح على جميع الاتحادات الرياضية تنظيم ورش عمل شبيهة بورشة عمل اتحاد كرة اليد الذي كان له السبق في عقد العمومية غير العادية وفي عقد ورشة عمل مميزة من كل النواحي، بالإضافة إلى أننا أول اتحاد قام بتعليق النشاط في بداية الجائحة وحددنا موعد انطلاقة الموسم وعودة النشاط مبكراً وأعتقد أننا كنا موفقين في العديد من القرارات».

ومن جانبه أشاد عبد الله حسن الدرمكي مشرف الألعاب الجماعية في نادي اتحاد كلباء بالورشة وأشاد بدور اتحاد اليد في النجاح من خلال تعاونه مع الأندية، وقال: «كان النقاش رائعاً من المستشارين القانونيين وممثلي الأندية وأتمنى التوفيق للجمعية العمومية في جلستها القادمة».