«إمبراطور» بطل كأس الوثبة في فرنسا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «إمبراطور» بإشراف شارل غوردين وقيادة الفارس أورتيز مندزابل، بطلاً للجولة 23 من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزتها 15 ألف يورو، التي أقيمت الثلاثاء، بمضمار داكس الفرنسي، تحت مظلة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وجاء السباق الذي شاركت فيه 12 خيلاً قوية، حيث خطف البطل «إمبراطور» ابن «منجز» اللقب بفارق عنق عن وصيفه «نافح» بإشراف توماس فورسي، وبقيادة جيروم كابري، فيما جاء ثالثاً «سرحان» بإشراف فرانسوا روهات وبقيادة فالنتين سيجوي، وسجل البطل زمناً قدره 2:37:20 دقيقة في السباق البالغ طوله 2300 متر.