دوري أبطال أوروبا: غياب بايل وخاميس عن تشكيلة ريال مدريد

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مدريد - استبعد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني جناحه الويلزي غاريث بايل ولاعب وسطه الكولومبي خاميس رودريغيز عن التشكيلة التي ستواجه مانشستر سيتي الانكليزي، الجمعة في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

ولم يستخدم زيدان لاعبيه كثيرا بعد استئناف الدوري الاسباني الذي توّج بلقبه على حساب غريمه برشلونة، اثر توقفه لعدة اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولم يخض بايل (31 عاما) سوى 20 مباراة رسمية سجل فيها ثلاثة اهداف هذا الموسم. شارك فقط في مباراتين بعد استئناف الدوري في حزيران/يونيو.

تعرض لانتقادات من وسائل الإعلام الاسبانية بسبب افتقاده للاحترافية خلال تلك الفترة، وبدا مهمشا على المدرجات ومغطيا وجهه احيانا بالكمامة الواقية من فيروس كورونا. كما ظهر بعيدا عن احتفالات زملائه بعد تتويجهم بلقب الدوري الاسباني.

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وعلى غراره، لا يبدو خاميس العائد من اعارة مع بايرن ميونيخ الالماني، ضمن خطط زيدان. شارك في 14 مباراة فقط هذا الموسم وسجل هدفا وحيدا.

كما غاب عن تشكيلة زيدان التي ضمت 24 لاعبا (2-1 ذهابا لسيتي) المهاجم ماريانو دياز المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وبرغم ايقافه لطرده في مباراة الذهاب، سيسافر قائد الفريق سيرخيو راموس مع زملائه الى مانشستر التي تستضيف المباراة.

ويسمح بروتوكول الاتحاد الاوروبي لمدافع ريال دخول الملعب والبقاء في غرف الملابس دون تواجده على مقاعد البدلاء. ويتعيّن عليه الخضوع لاختبارات كورونا على غرار باقي لاعبي الفريق.