شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم الخميس 6 / 8 / 2020 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد برج العرب بالاسكندرية مساء اليوم مباراة الزمالك والمصري في استئناف مسابقة الدوري الموسم الحالي 2019 / 2020 ، بعد فترة توقف تخطت الـ 100 يوم بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري

تقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء علي ملعب برج العرب ، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14 للمسابقة.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع ان يدفع الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بتشكيل يضم كلا من: محمد ابو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن، أما في مركز الوسط المهاجم فيضم الثلاثي أحمد سيد زيزو وإسلام جابر ومصطفي فتحي أمامهم مصطفي محمد مهاجم صريح.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم عدد كبير من الاعمدة الرئيسية في تشكيلة كارتيرون ، حيث يغيب كلا من طارق حامد وأوباما للإصابة والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم جناحى الفريق الأبيض عقب عودتهما اليوم، إلى القاهرة، بعد فترة طويلة من التواجد فى المغرب طوال فترة وباء كورونا، كما يغيب عن الزمالك كلا من شيكابالا وإمام عاشور نظرا لإيقافهما على خلفية أحداث مباراة السوبر المصرى الشهيرة.

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اما بالنسبة للمصري فقد نجح طارق العشرى المدير الفنى للفريق فى إيصال اللاعبين لأعلى فورمة للمباريات بعدما خاض معسكرا ناجحا ببرج العرب لمدة 10 أيام خاض فيه أربع مباريات واستطاع عمل توليفة جديدة من اللاعبين بالإضافة لتأهيل بعض اللاعبين المصابين على رأسهم أحمد مسعود حارس المرمى وعماد فتحى العائد من إصابة بالرباط الصليبى .

ويعول العشرى كثيرا على لاعبى الحرس القديم بصفوف الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعينه على التقدم خطوة نحو المنافسة على المربع الذهبى خاصة وأن الفريق مازال لديه مباراة أخرى مؤجلة وفى حالة الفوز بهما سيدخل بقوة زمرة الأندية التى تنافس على المربع الذهبى .

وعقد طارق العشرى أكثر من جلسة مع اللاعبين وحثهم على بذل أقصى ما فى وسعهم خلال تلك المباراة من أجل خطف الثلاث نقاط فى ظل الغيابات الكثيرة داخل صفوف الفريق الأبيض والتى تجعل المباراة فى المتناول ، فى الوقت الذى يغيب في الثنائى مفتاح طقطق وسعيدو صنبورى من المصرى لعدم الإلتزام ورغبة العشرى فى وضع حد لتلك الحالة قبل الدخول فى زمرة مباريات الدورى .