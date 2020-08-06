شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: الظروف فى الزمالك تسببت فى رحيلى.. والجماهير تربصت بى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام الحضري حارس مرمي الزمالك السابق انه تعرض لظروف خارج كرة القدم داخل الزمالك كانت هي السبب في رحيله عن الفريق، وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية ان الازمة لم تكن في عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك وقتها، ولكن هناك بعض الظروف الأخري مثل الامور المالية في النادي ، أدت الي رحيله الي الدوري السوداني.

وأضاف الحضري انه تألق في السودان مع المريخ السوداني وطلبه الزمالك مرة اخرى بعد رحيله، مشددا علي ان هناك بعض الجماهير في الزمالك كانت متربصة به ، سواء في التدريبات او المباريات، مشددا علي انه توقع ان يكون هناك بعض الافراد داخل الزمالك قامت بشحن الجماهير ضدي، موضحا ان هجوم الجماهير عليه في فترة الاعداد كان تصرفا غير مبرر.

وأكد عصام الحضري حارس مرمي المنتخب الوطني السابق ان نادر السيد زميله السابق في المنتخب هو السبب في تغيير عقليته واصبح اكثر احترافية وتركيز ، وقال الحضري ان تعاقد الاهلي مع نادر السيد جعله يضع حراسة مرمي المنتخب والاهلي امام عينه.

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وقال عصام الحضري ان مانويل جوزيه المدير الفني البرتغالي السابق للاهلي، كان عادلا معه رغم الخلافات بينهما، مضيفا ان المدير الفني البرتغالي كان يشركه في المباريات نتيجة المجهود والتدريبات التي كان يؤديها ولا ينظر لأي خلافات شخصية.

كما أشاد الحضري بمساندة كل من احمد ناجي واحمد سليمان مدربا حراس مرمي المنتخب السابقين، وانهما كانا احد الاسباب فيما وصل اليه من ارقام وانجازات .