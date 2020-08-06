شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحات لاعبى المصرى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد سلطان، الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الدكتور شادي السعدني بسلبية نتائج المسحة الطبية السابعة التي أجراها الفريق صباح أول أمس الثلاثاء ، كما أكدت نتائج المسحة أيضًا تماثل ابراهيم غانم مسئول المهمات بالفريق للشفاء التام وسلبية نتائج المسحة الخاصة به بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قبل نحو أسبوعين.

ويقص الزمالك غدًا شريط استئناف بطولة الدورى، حيث يلتقى مع المصرى البورسعيدى في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة، ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة برصيد 31 نقطة جمعها من إجمالى 16 مباراة خاضها الفريق.

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وتولى كارتيرون المهمة مع الفريق الأبيض منذ 246 يومًا وبالتحديد يوم 3 ديسمبر من العام الماضى، خلفًا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، نجح خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والسوبر المصرى، الأولى على حساب الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما فبراير الماضى على استاد الغرافة القطرى، حيث حل الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية، فيما شارك الفريق التونسى باعتباره بطلاً لدورى أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية للبطولتين.

كما توج مع الزمالك ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

قاد كارتيرون الزمالك فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا.