شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: نادر السيد السبب فيما وصلت إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام الحضري حارس مرمي المنتخب الوطني السابق ان نادر السيد زميله السابق في المنتخب هو السبب في تغيير عقليته واصبح اكثر احترافية وتركيز ، وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية ان تعاقد الاهلي مع نادر السيد جعله يضع حراسة مرمي المنتخب والاهلي امام عينه.. وقال عصام الحضري ان مانويل جوزيه المدير الفني البرتغالي السابق للاهلي، كان عادلا معه رغم الخلافات بينهما، مضيفا ان المدير الفني البرتغالي كان يشركه في المباريات نتيجة المجهود والتدريبات التي كان يؤديها ولا ينظر لأي خلافات شخصية. كما أشاد الحضري بمساندة كل من احمد ناجي واحمد سليمان مدربا حراس مرمي المنتخب السابقين، وانهما كانا احد الاسباب فيما وصل اليه من ارقام وانجازات .

من ناحية أخري، أكد محمد عادل المشرف علي الكرة بنادي المقاولون ان ادارة النادي ستطبق غرامات علي ايمن حفني لاعب الفريق بعد تصريحاته التي هاجم فيها ادارة المقاولون، وقال محمد عادل في تصريحات تليفزيونية ان ايمن حفني لاعب في المقاولون حتي الان ولم يتم ابلاغ ادارة المقاصة بفسخ الاعارة مع اللاعب ، واضاف المشرف علي الكرة في المقاولون انه سيتم تطبيق غرامات مالية خاصة انه هاجم ادارة النادي بوقائع لم تحدث.

وكشف محمد عادل انه حاول احتواء اللاعب ومعرفة المشاكل التي يعاني منها وادت لغيابه عن التدريبات، مؤكدا انه طلب من اللاعبين الكبار في الفريق الحديث معه واحتواء الازمة، الا ان اللاعب لم يستجيب لاتصالات ومحاولات المقاولون . عماد النحا أكد أيمن حفني لاعب مصر للمقاصة المعار إلى المقاولون العرب ، أنه تغيب عن تدريب واحد مع الذئاب الجبل منذ شهرين. وأشار إلي أنه تفاجأ بقرار عماد النحاس المدير الفني للفريق بقطع إعارته ، موضحاً أنه لم يستطع الحضور للنادي للخضوع للمسحة الأولى، وطلبت حضور المسحة الثانية ولم يكن لدي مشاكل في تحمل نفقتها المادية والنادي وافق علي ذلك، مضيفا: لاعب الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية ، أن طلب مقابلة المدير الفني أو محمد عادل المشرف العام علي الفريق ، خاصة أنه أول مرة يغيب عن أي مران ، موضحاً أنه طلب من أحد الأصدقاء التدخل للتواصل مع النحاس، لكنه أبلغه بأن القرار نهائي لا رجعة فيه.