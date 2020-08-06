شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يعلن شروط بطولة الجمهورية للحافز الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد التايكوندو عن الشروط الفنية والطبية والإدارية لبطولة الجمهورية للأندية تحت 17 سنة وفوق 17 سنة والتي يستحق عنها الحافز الرياضى، ومن الشروط التي أعلنها الاتحاد أن يكون اللاعب حاصل على درجة الحزام الأزرق و الأحمر والأسود، ويتم احتساب الترتيب العام بنظام الميداليات، وتقام لبطولة بنظام المغلوب من مرة واحدة ويطبق القانون الدولى.

ويوفر اتحاد التايكوندو واقى الصدر وواقى الرأس على أن يوفر اللاعب أو النادى واقى اليد والساق والأسنان إجباريا على أن تكون الأدوات معتمدة طبقا لوائح الاتحاد الدولى، ويجب أن يكون النادى واللاعب والمدرب مسددين لآخر اشتراك سنوي بالاتحاد.

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وتبلغ رسوم الاشتراك في البطولة 500 جنيه للأندية العامة و450 للاعبيها، و600 للأندية الخاصة والصالات و500 للاعبيها، و150 جنيها لمراكز الشباب و350 للاعبيها.

وأوضح مسئولو اتحاد التايكوندو أنه سيتم عمل كشف يومى على اللاعبين وقياس درجة حرارتهم، والمؤشرات الأولية لأى أعراض للفيروس فى أماكن التدريب، وكذلك تعقيم الصالات المخصصة للتدريبات وعودة النشاط لحمايتهم وسلامتهم، والاطمئنان الدورى عليهم من أى أعراض قد تظهر عليهم .

وجاء في الإجراءات التى أعلنها مسئولو الاتحاد أن أهداف عودة نشاط التايكوندو في الأندية والصالات منها أهداف رياضية وقومية وطبية، وكشف الاتحاد عن المحظورات وآليات عودة تخطيط وترتيب العودة في الصالات والأندية والأكاديميات، بالإضافة إلى التأهيل النفسى للاعبين والمدربين وأولياء الأمور.