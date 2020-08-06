ملف الأربعاء.. حكام الزمالك والمصري.. و"مليون أيمن حفني"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:
مصطفى يونس: الخطيب ليس من ابناء الأهلي
الزمالك يستهدف العودة للمنافسة على الدوري بتحدي المصري
الخليج 365 يكشف حقيقة الصور المتداولة لـ"ستاد الأهلي"
منافس الزمالك.. الرجاء يهدر صدارة الدوري المغربي
انضباط اتحاد الكرة: يمكن التظلم على عقوبات مباراة السوبر.. والهاني سليمان لا يمكنه الاستئناف
"تم إجبار الحكم على كتابة التقرير".. مدرب سموحة يعلق على إيقاف حارسه
حلمي طولان: كنت أتمنى مشاركة شريف أمام الأهلي ولكن نحترم العقود
المقاولون يؤكد تكفله برعاية طاهر طبياً قبل الانتقال إلى الأهلي
وكيل اللاعب: محمود وادي سيرحل عن المصري.. ولدينا عرض هولندي
بالفيديو.. الهلال يكتسح النصر في "الديربي" بالدوري السعودي
المقاولون: حفني تقاضي مليون جنيه مقابل اللعب 10 دقائق فقط
قناة الزمالك: الدوري ليس له قيمة.. ولماذا تم إلغاء مسابقات الناشئين؟
تحليل.. المصري قبل كورونا.. ماكينة تمريرات قصيرة.. وفقر في استغلال الفرص
الأهلي يُشكل لجنة لإدارة المواهب برئاسة فتحي مبروك
مانشستر سيتي يعلن رسمياً ضم مدافع جديد
الخليج 365 يكشف.. أزمة دفاعية تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي
بالفيديو.. مرموش يشارك في وداع فولفسبورج للدوري الأوروبي
تحليل رقمي.. كيف يؤثر غياب أوباما على الزمالك؟
مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي.. مصير صفقتي المثلوثي وبابل
اتحاد الكرة يُعلن حكام الزمالك والمصري
وكيل بنشرقي: أشرف كانت لديه عروض خارجية.. نحترم عقد الزمالك
مرجان: حددنا موعد لقاء الوداد.. طلبنا اللعب على ستاد القاهرة.. ولم نستقر على موقف الجماهير
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