مصطفى يونس: الخطيب ليس من ابناء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب نادي الأهلي السابق، مصطفى يونس، إن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ليس من ابناء النادي بل من ابناء نادي النصر.

وأضاف يونس ـ خلال حلوله ضيفاً ببرنامج البريميو على قناة تن ـ :"الخطيب أسطورة ولن يأتِ مثله وهو أعظم من لمست قدماه كرة القدم ولكن جاء من نادي آخر باستغناء".

وتابع لاعب الأهلي السابق خلال الحلقة:"الخطيب كان سينضم للإسماعيلي وتدرب مع الفريق الأول ومن تسبب في ضمه للأهلي فتحي نصير".



وأتم يونس حديثه بـ:"نجاح مجلس إدارة الأهلي 15 أو 20%، انظر إلى الزمالك وعدد البطولات التي حصل عليها وأين وعود المجلس للجماهير والأعضاء".