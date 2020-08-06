مصطفى يونس: الخطيب ليس من ابناء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال لاعب نادي الأهلي السابق، مصطفى يونس، إن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ليس من ابناء النادي بل من ابناء نادي النصر.
وأضاف يونس ـ خلال حلوله ضيفاً ببرنامج البريميو على قناة تن ـ :"الخطيب أسطورة ولن يأتِ مثله وهو أعظم من لمست قدماه كرة القدم ولكن جاء من نادي آخر باستغناء".
وتابع لاعب الأهلي السابق خلال الحلقة:"الخطيب كان سينضم للإسماعيلي وتدرب مع الفريق الأول ومن تسبب في ضمه للأهلي فتحي نصير".
وأتم يونس حديثه بـ:"نجاح مجلس إدارة الأهلي 15 أو 20%، انظر إلى الزمالك وعدد البطولات التي حصل عليها وأين وعود المجلس للجماهير والأعضاء".
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