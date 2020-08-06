الزمالك يستهدف العودة للمنافسة على الدوري بتحدي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يصطدم فريق الزمالك بالنادي المصري في المباراة المؤجلة من الجولة 14 في مسابقة الدوري المصري العائدة بعد فترة توقف طويلة.

بطولة الدوري توقفت نحو 5 أشهر بسبب انتشار جائحة كورونا عالمياً، لكنها عادت بقرار من مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة.

واعترض الزمالك في البداية وأعلن عدم المشاركة في بطولة الدوري إذا تم استئناف الموسم الماضي، لكنه في النهاية قرر استكمال الموسم مثل الأندية الأخرى.

الزمالك خاض 16 مباراة في الدوري ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، لكن في نهاية الموسم سيتم خصم 3 نقاط من رصيده لانسحابه رسمياً من مباراة الأهلي.

بينما يأتي المصري في المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة جمعها من 16 مباراة، ويأمل الفريق البورسعيدي في تحقيق انتصار يعينه على التقدم في الجدول.

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ويفقد الزمالك المتوج بلقبي السوبر المصري والإفريقي في فبراير الماضي عناصر مهمة في صفوفه، من أبرزها الثنائي طارق حامد ويوسف أوباما للإصابة.

كما سيغيب الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لتأخر وصولهما إلى القاهرة بعد أن سافرا إلى بلادهما خلال فترة توقف النشاط.

ويعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون على اللاعبين الذين خاضو المباريات الودية الأخيرة استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري من أجل خوض لقاء المصري.

ويأمل الزمالك في تحقيق فوز يقربه من بيراميدز الثالث برصيد 32 نقطة والمقاولون الثاني برصيد 33 نقطة وكلاهما خاض مباراتين أكثر من الأبيض.

ويتعامل الزمالك مع المباريات المتبقية في مسابقة الدوري كإعداد قوي لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الرجاء المغربي، بالإضافة إلى محاولاته في العودة للمنافسة ومطاردة قمة الأهلي.