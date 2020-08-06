الخليج 365 يكشف حقيقة الصور المتداولة لـ"ستاد الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد مصدر صحة الصور المتداولة بغرف الملابس ومنطقة الإعلاميين "ميكسد زون" داخل ستاد السلام استعدادا لاستضافة مباريات النادي الأهلي.

وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، على حصول النادي على استاد السلام كـ"حق انتفاع" لمدة 25 عام.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لـ"الخليج 365"، إلى أن بقية التجهيزات داخل ملعب السلام، خاصة بإعلان شركة WE راعي النادي الأهلي، ولن تستمر بنفس الشكل مستقبلاً.

وأشار المصدر، إلى أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، قاما بتصوير إعلان شركة WE في ستاد السلام، قبل افتتاح قناة النادي بعدة أيام.