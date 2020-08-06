منافس الزمالك.. الرجاء يهدر صدارة الدوري المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أهدر الرجاء البيضاوي المغربي فرصة تصدر بطولة الدوري المغربي عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه المغرب التطواني اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.
وظل الرجاء في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة من 19 مباراة، بفارق نقطة خلف منافسه العتيد الوداد البيضاوي (المتصدر)، الذي خاض نفس العدد من المباريات، فيما ارتفع رصيد المغرب التطواني إلى 29 نقطة من 20 مباراة في المركز السابع.
وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة يتيمة.
ويلتقي فريق الرجاء المغربي مع الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يسعى الفريقان للظهور في المباراة النهائية لمواجهة الأهلي أو الوداد المغربي.
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