انضباط اتحاد الكرة: يمكن التظلم على عقوبات مباراة السوبر.. والهاني سليمان لا يمكنه الاستئناف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أن العقوبات التي أصدرتها اللجنة بشأن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، هي قرارات نهائية، مشيراً إلى أن الهاني سليمان حارس نادي سموحة لا يمكنه استئناف عقوبته.

وقال سيد بنداري في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "العقوبات التي تم اصدارها في مباراة السوبر تم الاستناد فيها على فيديوهات الفار، ولا أملك التعليق على قرار لجنة الاستئناف بشأن العقوبات التي أقرها".

وأضاف: "لا يمكن استئناف هذه القرارات ولكن يمكن التظلم، والفكرة ليست أننا نريد إلزام العقوبات ولكن هدفنا إعلاء أخلاق الرياضة".

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وواصل بنداري: "لم يحدث مسبقاً أنه تم التدخل في قرارات اللجنة، وإذا حدث في المستقبل فإنني لن اسمح بأي تدخل في قراراتنا، ونحن نعمل معاً".

وعن إمكانية تخفيف عقوبات كهربا وشيكابالا، قال بنداري: "أصدرت لجنة الاستئناف قراراتها بشأن العقوبات، وهذه القرارات نهائية والقرار يعود للجنة الاستئناف وليس لدي تعليق عليه".

وبسؤاله عن توقيع عقوبات على الهاني سليمان حارس نادي سموحة في مباراة ودية، رد رئيس لجنة الانضباط: "يمكننا اصدار العقوبات على أي مباراة تخضع تحت سلطة اتحاد الكرة، وإذا حدث هذا التشاحن في مباراة ودية فماذا سيحدث في المباراة الرسمية؟".

واختتم بنداري تصريحاته: "قرار عقوبة الهاني سليمان غير قابل للاستئناف كما وضحنا في البيان، ولكن يجوز التظلم للجنة الانضباط".