"تم إجبار الحكم على كتابة التقرير".. مدرب سموحة يعلق على إيقاف حارسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حماده صدقي المدير الفني لنادي سموحة، على أنه تم إجبار حكم المباراة الودية التي أقيمت بين فريقه والاتحاد السكندري على كتابة تقرير يخص واقعة الهاني سليمان حارس سموحة وأحمد رفعت لاعب زعيم الثغر.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد قررت إيقاف الهاني سليمان 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه وذلك بعد الإطلاع على تقرير المباراة الودية والتي جمعت سموحة بالاتحاد يوم 28 يوليو الماضي.

وكان الهاني سليمان قد دخل في مشادة مع أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري وذلك بعد كرة مشتركة بين الثنائي مما استدعى تدخل الأجهزة الفنية من أجل إنهاء الأزمة.

وقال مدرب سموحة في تصريحات عبر برنامج "جمهور التالتة" بقناة "أون تايم سبورتس2" "بالطبع لن أقوم بالدفاع عن تصرفات خاطئة، وتم معاقبة الهاني سليمان وتغريمه من قبل إدارة سموحة، لقد أضاع حقه بسبب رد فعله المبالغ فيه".

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وتابع "كان يجب أن يتضمن تقرير حكم المباراة كل ما حدث من تجاوزات داخل أرض الملعب، لكن التقرير لم يذكر سوى واقعة الهاني سليمان".

وأضاف "لقد وقعنا بالفعل عقوبة ضد الحارس وتم الاعتذار لنادي الاتحاد السكندري وأحمد رفعت".

وصرح "لقد تم إجبار حكم المباراة على كتابة تقرير عن الواقعة، الحكم نفسه اخطرنا عندما كنا نسعى لإنهاء الأزمة أنه لا يملك أي أوراق بها أسماء اللاعبين لكي يكتب تقارير".

وشدد "اتحاد الكرة أجبر الحكم على كتابة التقرير لكون المباراة كانت مذاعة تلفزيونياً، الحكم كتب في تقريره واقعة الهاني سليمان ولم يذكر أي أمر أخر خاص بالطرف الأخر".

واختتم "هناك مباريات ودية شهدت بعض التجاوزات ولم يتم معاقبة أي طرف، في النهاية نحترم القرار ولدينا بدائل جيدة في مركز حراسة المرمى ولا يوجد أي أزمة".