المقاولون: حفني تقاضي مليون جنيه مقابل اللعب 10 دقائق فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

هاجم محمد عادل فتحي مدير الكرة بالمقاولون العرب، أيمن حفني صانع ألعاب الفريق المعار من نادي مصر المقاصة، بسبب انقطاع اللاعب عن التدريبات لفترة وصلت لـ4 أشهر.

وقال فتحي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2: "رفض أيمن حفني التدريب معنا عن طريق الفيديو كونفرانس لمدة 3 شهور، وقال انه عنده نادي بيتدرب فيه، ولم يرد على كافة التليفونات من الكابتن عماد النحاس ورامي عادل".

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وأضاف "لم ننه إعارة أيمن حفني.. اللاعب منقطع منذ 4 أشهر ونخطره بجوابات رسمية مسجلة بعلم الوصول، كما أخطرنا اتحاد الكرة بذلك".

وأكمل مدير الكرة بالمقاولون: "رغم انقطاعه إلا أنه صرف مستحقاته طوال الـ4 أشهر.. واللاعب تقاضى مليون جنيه نظير اللعب لمدة 10 دقائق فقط منذ انضمامه".

واختتم: "تفاجأنا بأن لاعب بتلك النجومية وغير ملتزم".