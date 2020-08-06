عصام الحضري: "زكي عبد الفتاح بيجيب سيرتي عشان يتشهر"

أكد عصام الحضري حارس مرمى فريق الأهلي الأسبق أن زكي عبد الفتاح مدرب حراس منتخب مصر الأسبق يحاول الزج باسمه من أجل الشهرة.
قال عصام الحضري معلقا على هجوم زكي عبد الفتاح على شخصه بشكل متكرر: "زكي عبد الفتاحأنا لم أتذكره من الأساس، وهو دوما ما يقوم بالزج باسمي من أجل أن يحصل على الشهرة من اسم الحضري".
أضاف الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمهأحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "زكي عبد الفتاح لم يرتدي قميص منتخب مصر ولم يدخل معسكر للفراعنة سوى في وجود برادلي مدرب الفراعنة الأسبق وهو بدون برادلي لا يظهر على الإطلاق".
واختتم حديثه قائلا: "لا أتذكر من هو زكي عبد الفتاح ولا أهدر وقتي في سماع أي تصريحات له".
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