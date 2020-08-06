عصام الحضري: سأعود للأهلي.. وعلاقتي جيدة بالخطيب

أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي الأسبق أن علاقته جيدة للغاية مع محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.

وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ

الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".

أضاف:"النادي الأهلي بيتي الدائم وعلاقتي جيدة مع كابتن محمود الخطيب ونتحدث معا

دوما، والتاريخ لا يمكن أن يتم نسيانه فحصلت على الكثير من البطولات في الأهلي وشاركت في تدوين تاريخ النادي لذلك واثق في عودتي مرة أخرى".

واختتم حديثه قائلا:"اعترفت بالخطأ الذي ارتكبته أكثر من مرة وربنا بيغفر وواثق أن جماهير الأهلي تحبني وتعلم جيدا مدى ارتباط الحضري بالنادي لذلك لدي يقين بشكل كبير في العودة مرة أخرى واستكمال المسيرة ولكن في منصب ودور جديد".