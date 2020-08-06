مصطفي يونس: حسن حمدي كان يدير الأهلي أثناء رئاسة صالح سليم

أبدي مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق،

ندمه على أسلوب هجومه على حسن حمدي، خلال فترة رئاسته للقلعة الحمراء.

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي مصطفي يونس، المذاع على قناة "Ten": "علاقتي بحسن حمدي كانت قوية للغاية، وكان لا يفعل أى شيء بدون

أن أكون أعلم بها، وكان يدير النادي الأهلي خلال رئاسة صالح سليم".وأضاف: "الخطيب لم يتعلم أى شييء من حسن حمدي، وساعدته كثيرًا خلال أولي فتراته فى مؤسسة الأهرام".

أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق،

أن محمود الخطيب ليس ابن القلعة الحمراء، ولكن من أبناء نادي النصر.

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي مصطفي يونس، المذاع على قناة "Ten": "الخطيب ليس ابن الأهلي وكان سينضم لنادي الإسماعيلي وشارك فى التدريبات، وذلك قبل انضمامه للقلعة الحمراء،



وأضاف: "البعض يندهش من أنني لعبت بالنادي الأهلي وهؤلاء يحصلون على أموال مقابل الهجوم على شخصي".