عصام الحضري: البعض تربص بي في الزمالك.. وعانيت بسبب ظروف النادي

كشف عصام الحضري حارس مرمى الأهلي الأسبق سبب عدم نجاحه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وذلك عندما انتقل إلى القلعة البيضاء.

وقال عصام الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "انتقلت للزمالك في ظروف سيئة ولم أكن موفقا وهذا طبيعي ويحدث مع أي حارس".

أضاف: "البعض كان يتربص بي في الزمالك سواء من عمال النادي أو زملاء ملعب أو أشخاص في الجهاز الفني وكان هناك أمور تدار في الخفاء أثرت سلبا على فترتي في الزمالك".

أشار: "لم أنتقل إلى الزمالك في وقت جيد ولو كنت موجود الآن في الوقت الحالي بالزمالك أعتقد

كنت سأنجح بسبب توافر ظروف النجاح". تابع:" لم يتوافر لي الحماية الكاملة في الزمالك من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة ممدوح عباس وكنت أشعر بكوني غير مرغوب في شخصي بالمكان وذلك من الجماهير، ولكن في الوقت الحالي يتواجد المستشار مرتضى منصور وتتوافر الحماية للاعبي الزمالك لذلك الظروف كانت مختلفة تماما".

واختتم حديثه قائلا:" عندما شعرت بكوني غير مرغوب في شخصي بالزمالك من الجماهير رحلت بهدوء عن الفريق".