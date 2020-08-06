عصام الحضري: أخطأت بالرحيل عن الأهلي.. وجوزيه كان "يضغطني"

اعترف عصام الحضري حارس مرمى فريق الأهلي الأسبق بأنه اتخذ قرار خطأ بالرحيل عن صفوف الفريق الأحمر والانتقال إلى سيون السويسري.

قال عصام الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" على شاشة قناة النهار: "أعترف بكوني أخطأت بالفعل في قرار

الرحيل عن الأهلي ولكن كان لابد أن أرحل فكان على شخصي ضغوطات كثيرة وكان أبرزها من مانويل جوزيه حيث سحب مني الشارة في أكثر من مرة فضلا عن بعض المواقف الأخرى على مدار 4 سنوات والتي جعلتني أكون مضغوطا كثيرا لذلك رحلت عن الفريق".

أضاف:"أعترف بكوني اتخذت قرار متسرع بالرحيل عن الأهلي ولكن الخطأ ليس عيباً فالكل يخطأ وتحملت الكثير من الضغوطات".

واختتم حديثه قائلا:"قدمت مباريات قوية في سيون ولم أفشل عكس ما يتردد ولكني أعترف أنني تسرعت في الرحيل عن صفوف الأهلي".