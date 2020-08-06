عصام الحضري: نادر السيد كان نقطة تحول في مسيرتي.. وجوزيه كان يراني متكبراً

أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن تعاقد النادي الأهلي مع نادر السيد حارس المرمى خلال تواجده في القلعة الحمراء كان نقطة تحول في مسيرته.
وقال عصام الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "عندما تعاقد الأهلي برغبة من مانويل جوزيه مع نادر السيد كان ذلك سببا في تغييريوتحويل عقليتي للأفضل فالمنافسة مع نادر منحتني القوة والإصرار وجعلتني أحارب في التدريبات وكنت أرغب في التفوق وقيادة حراسة مرمى منتخب مصر وليس الأهلي فقط".
وأضاف: "أجبرت جوزيه على أن يدفع بي بشكل أساسي رغم تواجد نادر السيد، في البداية المدرب كان يراني متكبرا ولكني قلت له أنهالمدير الفني ولكني سأجبرك على الدفع بي بشكل أساسي وهذا ما حدث".
وتابع:"جوزيه وكذلك الكابتن أحمد ناجي كان معهما مفتاح عصام الحضري، ويجب أن أشكر نادر السيد أيضا لكون تواجده في الأهلي كان سببا في تغييري للأفضل والظهور بشكل أساسي مع الأهلي".
واختتم:" منذ أن كنت في دمياط وأنا أمتلك الطموح للصعود إلى الدوري الممتاز ووقتها انضميت لمنتخب مصر والكل تفاجئ بذلك بعدها كنت أرغب في الانتقال إلى الأهلي وبالفعل حدث ذلك ومن ثم انضميت لمنتخب مصر".
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