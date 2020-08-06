مصطفي يونس: هناك أشخاص عار على النادي الاهلي

أكد مصطفي يونس٬ نجم الأهلي السابق٬ أن هناك أشخاص عار على القلعة الحمراء ولا يستحقون التواجد مطلقا. وقال يونس فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي إسلام صادق٬ على قناة "Ten": "الخطيب يقوم بتعينات الأقارب والأصدقاء داخل الاهلي والقناة٬ اعترض على رحيل فتحي نصير وعادل طعيمة". واضاف: "هناك أشخاص لا يستحقون التواجد فى الأهلي٬ من هو إسلام الشاطر وخالد بيبو وهاني العجيزي لكي يعملوا فى القلعة الحمراء هذا عار". أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن قرارات الخطيب أضاعت هيبة القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية. وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي مصطفي يونس، المذاع على قناة "Ten": "ما يحدث فى الأهلي الآن لم يحدث منذ عام 1968، ولم أري طوال تاريخي أن هيبة القلعة الحمراء تضيع مثلما يحدث فى عهد محمود الخطيب".

وأضاف: "قرارات مجلس محمود الخطيب أثرت على هيبة النادي الأهلي، وكل التقدير لتركي الشيخ ولكن ما حدث معه هراء".

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