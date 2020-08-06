اخبار مانشستر يونايتد | ماتا يقود الشياطين لمواجهة كوبنهاجن في ربع نهائي الدوري الأوروبي

كرر مانشستر يونايتد فوزه على لاسك النمساوي، وهزمه بنتيجة 1/2 في مباراة إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، مساء اليوم الاربعاء، على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، ليبلغ الدور ربع النهائي بنتيجة 1/7 ويواجه كوبنهاجن الدنماركي.

ودخل عملاق الدوري الانجليزي هذا اللقاء بأفضلية عامل الأرض وتفوقه في لقاء الذهاب على لاسك لينز بنتيجة 5/0، مع ذلك تلقت شباك الشياطين الحمر لهدف مُباغت في الدقيقة 55 من تصويبة صاروخية للاعب الوسط “فيسينجير” بعد تشتيت خاطيء من المدافعين لكرة عرضية من ركنية.

لكن فريق لاسك لينز لم يستفد من الهدف لتقليص فارق الأهداف فيما بعد، واندفع بشكل مبالغ فيه نحو الخطوط الأمامية لتتلقى شباكه هدف في الدقيقة 57 حمل توقيع لاعب الوسط الدولي الانجليزي العائد للتهديف “جيسي لينجارد”.

ويدين جيسي لينجارد بالفضل للاعب الوسط الإسباني الخبير “خوان ماتا” بعدما وضعه في مواجهة مباشرة مع حارس لاسك بتمريرة طولية متقنة في هجمة مرتدة، لينفرد لينجارد ويسجل دون مشاكل.

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وأجرى المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير سلسلة من التغييرات لتحسين الأداء الهجومي لفريقه خلال ما تبقى من وقت، على أمل خطف الفوز، فقام بإشراك بول بوجبا وآندرياس بيريرا وتشونج بدلاً من لينجارد وفريد وويليامز، بالاضافة إلى أنتوني مارسيال ومينجي بدلاً من دانييل جيمس وفوسو مينساه.

وفي الدقيقة 88 أهدى خوان ماتا كرة الهدف الثاني لأنتوني مارسيال، بعد عملية ثنائية بينه وبين مارسيال على حدود منطقة جزاء لاسك، ليراوغ الفرنسي ويتوغل ويسدد كرة ذكية غالط بها الحارس لتنتهي بهدف.

وسُحبت قرعة دور الـ 8 ونصف نهائي الدوري الأوروبي خلال شهر يوليو الماضي، ووضعت الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن في اختبار صعب بالدور نصف النهائي أمام الفائز من مباراة أولمبياكوس أمام ولفرهامبتون، وروما أمام إشبيلية.

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