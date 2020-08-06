رئيس نادي النصر: كهربا لاعب كبير.. ولكن خارج حساباتنا

أكد رئيس النادي النصر “صفوان السويكت“، أنه لا صحة للأنباء التي تداولتها وسائل إعلام مصرية في الآونة الأخيرة، بخصوص دخول ناديه في مفاوضات مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي “محمود عبد المنعم” الشهير بـ”كهربا”.

وقال السويكت في تصريحات تليفزيونية، أنه لا توجد أي اتصالات أجريت من جانب إدارة «العالمي» مع الأهلي أو اللاعب لمعرفة رأيه بخصوص التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما أوضح رئيس النادي السعودي، أن كهربا لاعب كبير، لكنه ليس ضمن اهتمامات النصر خلال الفترة المقبلة.

ونفي السويكت اقتراب فريقه من ضم محمود عبد المنعم كهربا، على سبيل الإعارة في الميركاتو الجارين مشددًا بأنه جيد وسبق له اللعب في اتحاد جدة، لكن حاليا لا توجد أي نية لضمه كما يتردد.

وكانت صحيفة مكة السعودية قد كشفت قبل يومين عن وجود رغبة من نادي النصر لضم كهربا، بعد قيام وكيل أعماله أحمد يحيى بترشيح اللاعب للانضمام لصفوف الفريق السعودي.

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