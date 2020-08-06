بالفيديو | إعلامي نصراوي ينتفض.. الهلال احتاج “حكم شخصيته ضعيفة” للفوز على النصر بعد سنتين و9 شهور

انتقد الإعلامي السعودي محمد العنزي، حكم لقاء ديربي الرياض بين النصر والهلال، والتي انتهت بفوز الزعيم بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال العنزي في برنامج “الدوري مع وليد”: شخصية الحكم الضعيفة مطلوبة لهزيمة النصر أمام الهلال، لا تستطيع أن تهزم النصر إلا بهذا”.

وأضاف:” طوال سنتين و9 أشهر كاملة، لم يخسر الهلال أمام النصر في الديربي، وبالتالي شخصية الحكم الضعيفة وتقنية الفيديو عبثت كثيرا طيلة اللقاء، لو كان عادل التويجري في غرفة الـvar كان احتسب بلنتي عمر هوساوي”.

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وفاز الهلال على مضيفه النصر، في قمة الدوري السعودي برباعية مقابل هدف، في المباراة أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في خضم مؤجلات الجولة 23، والتي تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وافتتح الهلال أهداف اللقاء عن طريق سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 35، ثم تعادل للنصر سلطان عبد الله الغنام في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، ليرد الهلال بثلاثة أهداف عن طريق كارلوس إدواردو، وبافيتيمبي جوميز (بواقع هدفين) في الدقائق 55، و60، و80 من وقت المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 54 نقطة بعد تحقيقه 16 انتصارا، وست تعادلات، بينما نال هزيمة واحدة، وتجمد رصيد النصر عند 45 نقطة، حصدها من 13 فوزا، و6 تعادلات، بينما نال اليوم هزيمته الرابعة.

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