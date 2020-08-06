بالفيديو: حكم لقاء الهلال والنصر يشعل الخلاف بين خبراء التحكيم

انتقـد الحكم الدولي السابق “سمير عثمان”، أداء الحكم “بينوا باستين” الذي أدار لقاء ديربي الرياض بين الهلال والنصر، مساء اليوم الأربعاء.

وقال سمير عثمان في تصريحات عبر برنامج “الدوري مع وليد”: “الحكم ليس على مستوى المباراة، وضعيف الشخصية، وليس على مستوى الحدث، لا أعلق على النتيجة مطلقا”.

وأضاف:” الحكم كان تقديره ضعيفا للأخطاء التي حدثت خلال اللقاء، حتى في ركلة الجزاء التي احتسبها لنادي الهلال أو التي لم يحتسبها للنصر”.

وواصل:” لجنة الحكام السعودية لم تختار الحكم الأفضل لإدارة الديربي، الحكم الفرنسي لم يكن مؤهل لإدارة مثل هذه المباراة مطلقا”.

المستشار التحكيمي محمد فودة، تحدث أيضا عن الحكم الفرنسي، وقال:” لدينا حكام سعوديين مميزين وأفضل من هذا الحكم”.

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واختار فودة طاقم حكم سعودي، وقال:” تركي الخضير “ساحة”، ومساعدين محمد العبكري وهشام الرفاعي، ولديهم القدرة على إدارة المباراة”.

وأكمل:” اختلف مع سمير عثمان، شخصية الحكم جيدة وفرضها على اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، وهو مؤهل لإدارة الديربي ولم يكن ضعيف الذي وصف به، فقد كان هادئا وأدار اللقاء بشكل جيد رغم بعض الأخطاء التي وقع فيها”.

وفاز الهلال على مضيفه النصر، في قمة الدوري السعودي برباعية مقابل هدف، في المباراة أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في خضم مؤجلات الجولة 23، والتي تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وافتتح الهلال أهداف اللقاء عن طريق سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 35، ثم تعادل للنصر سلطان عبد الله الغنام في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، ليرد الهلال بثلاثة أهداف عن طريق كارلوس إدواردو، وبافيتيمبي جوميز (بواقع هدفين) في الدقائق 55، و60، و80 من وقت المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 54 نقطة بعد تحقيقه 16 انتصارا، وست تعادلات، بينما نال هزيمة واحدة، وتجمد رصيد النصر عند 45 نقطة، حصدها من 13 فوزا، و6 تعادلات، بينما نال اليوم هزيمته الرابعة.

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