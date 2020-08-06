بالفيديو.. وليد الفراج يحتفل بفوز الهلال على النصر بأغنية الجسمي “مين يقدر عليك”

احتفل الإعلامي السعودي وليد الفراج، بفوز فريق الهلال الكبير على النصر في ديربي الرياض، والذي أقيم مساء اليوم الأربعاء.

وقام الفراج بتجهيز تقرير وأغنية “مين يقدر عليك” للفنان الإماراتي حسين الجسمي، في انطلاقة برنامجه “الدوري مع وليد”، الذي يحظى بمتابعة كبيرة في الوطن العربي.

وعلق وليد الفراج في بداية برنامجه، أن الهلال يستحق الانتصار وبارك للأمة الهلالية الفوز برباعية على النصر والاقترب من حصد الدوري السعودي.

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وفاز الهلال على مضيفه النصر، في قمة الدوري السعودي برباعية مقابل هدف، في المباراة أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في خضم مؤجلات الجولة 23، والتي تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وافتتح الهلال أهداف اللقاء عن طريق سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 35، ثم تعادل للنصر سلطان عبد الله الغنام في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، ليرد الهلال بثلاثة أهداف عن طريق كارلوس إدواردو، وبافيتيمبي جوميز (بواقع هدفين) في الدقائق 55، و60، و80 من وقت المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 54 نقطة بعد تحقيقه 16 انتصارا، وست تعادلات، بينما نال هزيمة واحدة، وتجمد رصيد النصر عند 45 نقطة، حصدها من 13 فوزا، و6 تعادلات، بينما نال اليوم هزيمته الرابعة.

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