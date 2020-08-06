بالأرقام.. “لوشيسكو” يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع الهلال

حقق مدرب فريق الهلال “رزافان لوشيسكو” أرقامًا قياسية رائعة مع الزعيم، منذ توليه المسئولية الفنية للفريق العاصمي، حيث نال استحسان الجمهور الهلالي بسبب حسن قيادته، وتطور اللاعبين فنيا وتكتيكيا بشكل مميز.

وبالأرقام، فأن لوشيسكو قاد الهلال في 40 مباراة رسمية منذ توليه المسئولية، حقق فريق الهلال 28 فوزًا، بينما تعادل في 8 مباريات، وخسر 4 لقاءات فقط.

ونجح فريق الهلال في تسجيل 92 هدفًا، بينما سكنت شباكه 41 هدفًا، وحقق الفريق 13 “كلين شيت”، وفشل في التسجيل خلال 3 مباريات فقط، انتهت بالتعالد السلبي.

وفي آخر 6 مباريات، نجح فريق الهلال في تسجيل 9 أهداف، بينما استقبل هدفين فقط.

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وكان رزافان لوشيسكو قد نجح في قيادة الهلال إلى تحقيق دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية، بعد غياب طويل عن خزائن بطولات الزعيم.

وفاز الهلال على مضيفه النصر، في قمة الدوري السعودي برباعية مقابل هدف، في المباراة أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في خضم مؤجلات الجولة 23، والتي تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وافتتح الهلال أهداف اللقاء عن طريق سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 35، ثم تعادل للنصر سلطان عبد الله الغنام في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، ليرد الهلال بثلاثة أهداف عن طريق كارلوس إدواردو، وبافيتيمبي جوميز (بواقع هدفين) في الدقائق 55، و60، و80 من وقت المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 54 نقطة بعد تحقيقه 16 انتصارا، وست تعادلات، بينما نال هزيمة واحدة، وتجمد رصيد النصر عند 45 نقطة، حصدها من 13 فوزا، و6 تعادلات، بينما نال اليوم هزيمته الرابعة.

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