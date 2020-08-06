عاجل | مصدر نصراوي: سنقدم شكوى ضد حكم الديربي.. نحر العالمي من الوريد لـ الوريد

كشف مصدر مسئول داخل نادي النصر، أن إدارة العالمي ستقدم شكوى رسمية ضد الحكم الفرنسي بينوا باستين، الذي أدار لقاء ديربي الرياض، أمام الهلال والذي أقيم مساء اليوم الأربعاء.

وأكد المصدر في تصريحات عقب نهاية المباراة، أن إدارة النصر ستقدم شكوى رسمية ضد الحكم بسبب الأخطاء التي وصفها بأنها “متعمدة”.

وعلق المسئول النصراوي قائلا:” الحكم نحر النصر من الوريد لـ الوريد”.

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وفاز الهلال على مضيفه النصر، في قمة الدوري السعودي برباعية مقابل هدف، في المباراة أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في خضم مؤجلات الجولة 23، والتي تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وافتتح الهلال أهداف اللقاء عن طريق سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 35، ثم تعادل للنصر سلطان عبد الله الغنام في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، ليرد الهلال بثلاثة أهداف عن طريق كارلوس إدواردو، وبافيتيمبي جوميز (بواقع هدفين) في الدقائق 55، و60، و80 من وقت المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 54 نقطة بعد تحقيقه 16 انتصارا، وست تعادلات، بينما نال هزيمة واحدة، وتجمد رصيد النصر عند 45 نقطة، حصدها من 13 فوزا، و6 تعادلات، بينما نال اليوم هزيمته الرابعة.

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