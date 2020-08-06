البليهي: الهلال استحق الفوز بجدارة على النصر.. ولم نحسم الدوري السعودي

أعرب مدافع فريق الهلال على البليهي، عن سعادته الشديدة بالانتصار على النصر بنتيجة (4-1) في الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الهلال على النصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بيهما على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن منافسات الجولة 23.

ورفع الهلال رصيده النقطي إلى 54 نقطة، بينما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في وصافة جدول الترتيب، ليصبح مهددًا بفقدان مركزه بعد ان تقلص الفارق بينه وبين أهلي جدة المنتشي بالفوز أمام الحزم، إلى خمس نقاط.

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وقال البليهي في تصريحات عقب نهاية لقاء ديربي الرياض: “مبروك للأمة الهلالية، والفترة الماضية استعدينا بشكل جيد، والنتيجة واضحة جدًا في لقاء اليوم كنا الأفضل بكل تأكيد”.

وأضاف:” عملنا الفترة الماضية على أن نكون أفضل في الدفاع، وهجمات فريق النصر اليوم كانت من أخطاء بسيطة، نوعد جمهور الهلال بالقادم أفضل”.

وواصل:” نتيجة مباراة اليوم لم تحسم البطولة بشكل رسمي لصالحنا، ولازال لدينا مباريات قوية أمام فرق تريد حجز مقعد آسيوي، وفريق مهددة بالهبوط، لذلك لازال المشوار صعب ولم نحسم لقب الدوري”.

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