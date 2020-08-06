سالم الدوسري: كان لابد من إمتاع جماهير الهلال.. ونعدهم بالأفضل

أعرب نجم فريق الهلال “سالم الدوسري“، عن سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه الزعيم على النصر في المباراة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

وفاز الهلال على مضيفه النصر، في قمة الدوري السعودي برباعية مقابل هدف، في المباراة أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في خضم مؤجلات الجولة 23، والتي تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال الدوسري في تصريحات عقب نهاية المباراة: “الحمد لله على الفوز، والبداية القوية لنا بعد فترة التوقف، طموحنا عالٍ جدًا وحتى لو كنا خسرنا كنا سنواصل المنافسة بكل قوة نحو لقب الدوري السعودي للمحترفين”.

وأضاف:” أنا لاعب محترف، وخلال فترة التوقف كنت أنظم وقتي وحريص على التدرب بقوة طوال الفترة الطويلة، وكان الجهاز الفني يتابع معنا، وقمنا بإجراء تدريبات منزلية”.

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وواصل:” البداية موفقة اليوم، وخطوة بخطوة سنعود بشكل أفضل في المباريات المقبلة”.

وأكمل:” بعد فترة التوقف كان لابد أن نمتع جماهير الزعيم، وظهرنا بمظهر يليق بالهلال، نآسف لغياب جمهورنا الكبير اليوم، ونتمنى عودتهم قريبا بعد انتهاء الأزمة”.

أهداف المباراة:

وافتتح الهلال أهداف اللقاء عن طريق سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 35، ثم تعادل للنصر سلطان عبد الله الغنام في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، ليرد الهلال بثلاثة أهداف عن طريق كارلوس إدواردو، وبافيتيمبي جوميز (بواقع هدفين) في الدقائق 55، و60، و80 من وقت المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 54 نقطة بعد تحقيقه 16 انتصارا، وست تعادلات، بينما نال هزيمة واحدة، وتجمد رصيد النصر عند 45 نقطة، حصدها من 13 فوزا، و6 تعادلات، بينما نال اليوم هزيمته الرابعة.

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